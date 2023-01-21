Про це заявив редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов у етері Еспресо.

"Справа в тім, що цей гвинтокрил був із тієї партії вертольотів, від яких кілька років тому відмовилася Норвегія, яка їх використовувала для перевезення буровиків на свої бурові платформи в морі. Один із них потрапив у аварію через заводський брак. Вертоліт упав, розбився. Загинуло 13 людей", - наголосив він.

За словами редактора проєкту "Наші гроші", після авіакатастрофи Норвегія відмовилася від усієї партії цих гвинтокрилів. Купувати нові гелікоптери цієї марки не стала Польща. Тоді їх законтрактувала Україна.

"Так, звісно, вони пройшли відновлювальний ремонт перед постачанням до України. Але репутація цієї моделі, я так розумію, була не найкраща, оскільки, як я вже з’ясував згодом, у ще кількох країнах були аварії через заводський брак із цими гвинтокрилами", - зауважив Юрій Ніколов.

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня.

Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня. 20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

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