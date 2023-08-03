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Катастрофа гелікоптера з керівництвом МВС: оголошено підозри п'яти посадовцям ДСНС

3 серпня, 2023 четвер
13:21
Кримінал в Броварах розбився гвинтокрил

П’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ", - йдеться в заяві.

Зокрема, підозру оголосили:

  • начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,
  • в.о. командира частини;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

ДБР відновило похвилинно день аварії, використовуючи дані з "чорних скриньок". З’ясувалося, що у січні 2023 року очільники МВС України мали намір відвідати Харківську та Дніпропетровську області.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари№, - пояснюють правоохоронці й додають, що екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, ніхто не скасував виліт.

Реконструкція маневру гелікоптера

Фото: ДБР

Повідомляється, що гелікоптер летів дуже низько через погану погоду, нижче, ніж будинки на шляху. Пілот помітив багатоповерхівку і намагався її обійти, але раптово підскочив вверх, заплутався в просторі й при спробі завершити маневр, через нестачу досвіду, врізався в землю. Вертоліт при падінні пошкодив дитсадок, сусідні споруди та машини.

У результаті аварії гелікоптера МВС, крім його пасажирів, загинули чотири жінки та дитина, які були в дитсадку. 31 людина, в тому числі 13 дітей, отримали поранення різної важкості.

П’ять посадовців ДСНС, які відповідали за польоти, отримали підозру у порушенні правил безпеки повітряного руху, що призвело до смертей людей та великих збитків, а також у службовій недбалості. За цими злочинами передбачено до 10 років ув’язнення.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.  

Новини
Арсен Аваков
Бровари
Київщина
аварії
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