Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС

Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС

31 липня, 2023 понедiлок
12:06
Кримінал на фото: уламки

Висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Укрінформу".

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах, – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", – заявив генпрокурор.

Костін зазначив, що було чотири головні версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літака; конфлікт на борту; та помилка пілота, технічна несправність літака, неправильне планування польоту, порушення правил польоту або складні погодні умови.

Читайте також: Авіакатастрофа в Броварах: гелікоптери цієї моделі мають не найкращу репутацію, - редактор проєкту "Наші гроші" Ніколов

Наразі розслідування проводить міжвідомча слідча група у складі головних слідчих ДБР та СБУ, під керівництвом Офісу генпрокурора. За його словами, у роботі беруть участь спеціалісти компанії Airbus Helicopters, а також фахівці з Міноборони, Нацполіції та Нацгвардії.

На сьогодні всі необхідні технічні документи зібрано, а експертизи наближаються до завершення.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - додав Костін.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.

Новини
Бровари
Генпрокурор
Київщина
новини Києва
Андрій Костін
Читайте також:
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
Чонгарський міст
31 липня, 2023 понедiлок
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
мадяр військовий
30 липня, 2023 неділя
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.02
    Купівля 37.02
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
12:21
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетами по багатоповерхівці та будівлі навчального закладу в Кривому Розі, загинули дві людини, 34 постраждало
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:57
військком
З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:37
Оновлено
грузія
У Батумі прибув лайнер із Сочі: поліція затримала протестувальників, які закидали автобус з росіянами пляшками та яйцями
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
11:22
шахрай
Обманув військову частину та заволодів майже 7 млн грн: приватному підприємцю з Києва оголосили підозру
11:09
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Гуменюк: На півдні противник посилив обстріли, але зменшив кількість снарядів, ретельно підбираючи цілі
11:00
ЗСУ
Прийде час, коли ми зробимо прорив, і не факт, що на очікуваному напрямку: командувач Нацгвардії Півненко про контрнаступ ЗСУ
10:52
ПВК Вагнера
Пригожин заявив, що ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
10:51
Оновлено
залишки від боєприпасів "Град"
Росіяни зранку вдарили по Херсону з "градів": загинув чоловік, ще чотирьох поранено
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
10:09
російські військові окупанти
Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни
10:08
OPINION
Карл Волох
Ми знову стаємо "краєм неляканих ідіотів"?
09:41
Аркадій Бабченко
Закидав яйцями посольство РФ: в Естонії затримали журналіста Бабченка
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Діями Вагнера створюється нова гібридна загроза в Європі, - Згурець
09:04
ЗСУ
ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку
08:37
Інфографіка
ЗСУ війна фронт
РФ за добу війни в Україні втратила 490 військових, 6 танків та 21 артсистему
08:27
Ексклюзив
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України
Гуменюк: На південно-східному напрямку ворог активізував стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів
08:10
Оновлено
Удар РФ по Харкову
РФ вдарила по Харкову ракетами C-300, постраждала одна людина
08:06
обстріл Одеси
Російська армія вночі сім разів обстріляла Нікопольcький район на Дніпропетровщині
08:01
OPINION
Сергій Марченко
Російський зомбіленд - абсолютне зло
07:57
Китай
Китай успішно випробував двигун кораблів, які досліджуватимуть глибокий космос
07:49
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
07:27
Пістолет ТТ
В американському штаті Індіана сталася стрілянина на вечірці: одна людина загинула, 19 поранено
06:48
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
06:44
Австралія
США й Австралія планують створити спільний розвідувальний центр
06:32
Чонгарський міст
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
05:59
Актор Євген Світличний
На війні з РФ загинув актор Євген Світличний
00:52
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Влада Чехії заморозила активи російського олігарха Євтушенкова
00:09
окупанти крим
На окупованих територіях збираються легалізувати злочини, якщо вони були "в інтересах Росії"
00:00
Антарктида
В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину
2023, неділя
30 липня
23:45
Євген Коновалець
Цей день в історії: Коновалець заснував Українську Військову Організацію (УВО), Валуєвським циркуляром заборонявся випуск україномовних підручників
23:29
Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина
23:11
Андрій Єрмак
У Саудівській Аравії обговорюватиметься українська Формула миру, - Офіс президента
23:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Ми повинні всюди обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай, - ексрадник президента США Болтон
22:59
Ексклюзив
Британія Україна
Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, - віцеспікер парламенту Сер Роджер Ґейл
22:43
ДТП на Полтавщині
На Полтавщині автобус зіткнувся з автівкою: 2 загиблих, 11 постраждалих
22:25
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV