Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
Висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась
Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Укрінформу".
"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах, – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", – заявив генпрокурор.
Костін зазначив, що було чотири головні версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літака; конфлікт на борту; та помилка пілота, технічна несправність літака, неправильне планування польоту, порушення правил польоту або складні погодні умови.
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Наразі розслідування проводить міжвідомча слідча група у складі головних слідчих ДБР та СБУ, під керівництвом Офісу генпрокурора. За його словами, у роботі беруть участь спеціалісти компанії Airbus Helicopters, а також фахівці з Міноборони, Нацполіції та Нацгвардії.
На сьогодні всі необхідні технічні документи зібрано, а експертизи наближаються до завершення.
"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - додав Костін.
Що відомо про авіакатастрофу в Броварах
18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України
Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.
20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.
Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.
6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.
3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.
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