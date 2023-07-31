Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Укрінформу".

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах, – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", – заявив генпрокурор.

Костін зазначив, що було чотири головні версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літака; конфлікт на борту; та помилка пілота, технічна несправність літака, неправильне планування польоту, порушення правил польоту або складні погодні умови.

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Наразі розслідування проводить міжвідомча слідча група у складі головних слідчих ДБР та СБУ, під керівництвом Офісу генпрокурора. За його словами, у роботі беруть участь спеціалісти компанії Airbus Helicopters, а також фахівці з Міноборони, Нацполіції та Нацгвардії.

На сьогодні всі необхідні технічні документи зібрано, а експертизи наближаються до завершення.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - додав Костін.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.