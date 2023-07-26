Про це Мандль сказав під час пресконференції у представництві Єврокомісії у Варшаві, передає Укрінформ.

Члени SEDE у межах місії з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) оцінили військову підготовку українців у тренувальних центрах Німеччини та Польщі. Мандль зазначив, що метою є підготовка 30 тис. українських військових.

"А що буде далі - залежатиме від ситуації на полі бою і потреб України", - додав Мандль.

Євродепутат наголосив, що ЄС надаватиме Україні військову допомогу "настільки довго, наскільки буде потрібно", і зазначив, що не слід недооцінювати можливості ЄС та "міцне партнерство" країн Заходу щодо підтримки України.

Також Мандль заявив, що ЄС має посилювати свої можливості щодо навчання та озброєння українських військових.

Водночас євродепутатка від Польщі Анна Фотига повідомила, що члени SEDE задоволені результатами навчання українців у Німеччині та Польщі.

"Ця місія дужа гнучка, вона відповідає потребам українських військових. Оцінка потреб українців береться до уваги при підготовці українських захисників, зокрема підтримці контрнаступу",- сказала Фотига.

Євродепутатка наголосила на необхідності продовжувати підготовку українських військових у ЄС і посилювати інтенсивність навчання.

Раніше президент США Джо Байден схвалив навчання українців на винищувачах F-16.

16 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на F-16, а Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

21 липня Салліван сказав, що навчання українців на F-16 почнуть найближчими тижнями.