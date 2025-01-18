Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"

Про це повідомляє Deadline.

Акторка зауважила, що за умов, якщо Джим Керрі вирішить приєднатися до проєкту, вона радо розгляне цю можливість.

"Якщо Джим на борту, я маю на увазі, що я була в його команді з першого дня", - пожартувала Діаз.

Джим Керрі також допускає можливість повернення до ролі Стенлі Іпкісса.

"О, Боже, знаєте, це має бути правильна ідея, - наголосив він. - Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я говорив більше про відпочинок. Тому що як тільки з'являється хороша ідея або група людей, з якими тобі справді подобалося працювати, і все таке, все змінюється".

У фільмі "Маска" Керрі зіграв невдаху-банкіра, котрий пережив трансформацію, ставши на ніч справжнім героєм завдяки таємничій масці, яку він знайшов у затоці, - за мотивами коміксу "Темна конячка".

Алан Каммінг і Джеймі Кеннеді зіграли головні ролі в самостійному сиквелі "Син маски" 2005 року, який зазнав критичного і комерційного провалу.

Тим часом у 2014 році Майк Річардсон, творець коміксів, зазначив, що обговорення можливого відродження франшизи продовжується.