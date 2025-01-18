Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"
Акторка Кемерон Діаз, яка нещодавно повернулася до акторської діяльності, висловила бажання повторити свою культову роль Тіни Карлайл у можливому продовженні комедії 1994 року "Маска", де вона знімалася разом із Джимом Керрі
Про це повідомляє Deadline.
Акторка зауважила, що за умов, якщо Джим Керрі вирішить приєднатися до проєкту, вона радо розгляне цю можливість.
"Якщо Джим на борту, я маю на увазі, що я була в його команді з першого дня", - пожартувала Діаз.
Джим Керрі також допускає можливість повернення до ролі Стенлі Іпкісса.
"О, Боже, знаєте, це має бути правильна ідея, - наголосив він. - Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я говорив більше про відпочинок. Тому що як тільки з'являється хороша ідея або група людей, з якими тобі справді подобалося працювати, і все таке, все змінюється".
У фільмі "Маска" Керрі зіграв невдаху-банкіра, котрий пережив трансформацію, ставши на ніч справжнім героєм завдяки таємничій масці, яку він знайшов у затоці, - за мотивами коміксу "Темна конячка".
Алан Каммінг і Джеймі Кеннеді зіграли головні ролі в самостійному сиквелі "Син маски" 2005 року, який зазнав критичного і комерційного провалу.
Тим часом у 2014 році Майк Річардсон, творець коміксів, зазначив, що обговорення можливого відродження франшизи продовжується.
- Netflix показав тизер останнього, пʼятого, сезону психологічного трилера "Ти" з Пенном Беджлі у головній ролі. Показ серіалу стартує 24 квітня.
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