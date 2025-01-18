Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"

Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"

Марія Науменко
18 січня, 2025 субота
09:27
Культура

Акторка Кемерон Діаз, яка нещодавно повернулася до акторської діяльності, висловила бажання повторити свою культову роль Тіни Карлайл у можливому продовженні комедії 1994 року "Маска", де вона знімалася разом із Джимом Керрі

Зміст

Про це повідомляє Deadline.

Акторка зауважила, що за умов, якщо Джим Керрі вирішить приєднатися до проєкту, вона радо розгляне цю можливість.

"Якщо Джим на борту, я маю на увазі, що я була в його команді з першого дня", - пожартувала Діаз.

Джим Керрі також допускає можливість повернення до ролі Стенлі Іпкісса.

"О, Боже, знаєте, це має бути правильна ідея, - наголосив він. - Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я говорив більше про відпочинок. Тому що як тільки з'являється хороша ідея або група людей, з якими тобі справді подобалося працювати, і все таке, все змінюється".

У фільмі "Маска"  Керрі зіграв невдаху-банкіра, котрий пережив трансформацію, ставши на ніч справжнім героєм завдяки таємничій масці, яку він знайшов у затоці, - за мотивами коміксу "Темна конячка".

Алан Каммінг і Джеймі Кеннеді зіграли головні ролі в самостійному сиквелі "Син маски" 2005 року, який зазнав критичного і комерційного провалу. 

Тим часом у 2014 році Майк Річардсон, творець коміксів, зазначив, що обговорення можливого відродження франшизи продовжується.

  • Netflix показав тизер останнього, пʼятого, сезону психологічного трилера "Ти" з Пенном Беджлі у головній ролі. Показ серіалу стартує 24 квітня.
Теги:
Новини
Світ
Кіно
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Віталій Бесараб
15 січня, 2025 середа
Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Київ
+2.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
09:18
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 4 людини загинули
09:06
ППО, ЗСУ
Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
08:58
OPINION
Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів та коштів на війну
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у Києві та Запоріжжі повідомляють про вибухи, є загиблі та поранені
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів
08:10
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах: трагедія, що забрала життя 14 людей
08:01
OPINION
Чи мобілізує Трамп 18-річних
08:00
Інтерв’ю
Aнтон Богданович
Як тільки про війну перестають говорити в новинах, підтримка України падає, – представник української громади в Австралії Антон Богданович
07:29
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні Росія втратила 1340 військових
07:00
Огляд
Радикальне, ідеальне, нетрадиційне – 5 книг про любов і кохання
06:51
Оновлено
корабель рф
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
06:38
Ізраїль
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС
04:43
На фото людина, що працює за комп'ютером
У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ заявили про атаку дронів на Тульську область: кажуть про загоряння на підприємстві
02:30
Джозеф Байден
Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
01:05
Покровськ
Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
00:31
Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про зняття командира Іслямова з посади
2025, п'ятниця
17 січня
23:37
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. У Румунії знайшли уламки дронів
23:28
Молдова ЕС
Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою
22:55
У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
22:45
Мінстратегпром
Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників
22:27
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів
22:03
Роберт Фіцо
"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським
21:42
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
20:55
Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
20:53
У Києві відкрили посольство Албанії
20:31
Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
20:00
конгрес США
Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV