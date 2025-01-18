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Головна Війна з Росією Росіяни не полишають спроб обійти Покровськ: ЗСУ відбивають близько 70 штурмів щодня, - начальник пресслужби бригади "Червона Калина" Коваль
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Росіяни не полишають спроб обійти Покровськ: ЗСУ відбивають близько 70 штурмів щодня, - начальник пресслужби бригади "Червона Калина" Коваль

Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
11:07
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Підполковник, начальник пресслужби 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль розповів про дії окупантів на Покровському напрямку

Зміст

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається обійти Покровськ із флангів. Росіяни не наступають упритул через значні втрати, тому починають атаки з лівого і правого флангів. Їх потенціал для обходу позицій ЗСУ постійно знижується. Ми щодня відбиваємо по 50-70 штурмів на Покровському напрямку. Бувають і більш інтенсивні атаки, але тактика противника щодо обходу Покровська поки не змінюється", - зазначив Коваль.

За його словами,  14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина" нещодавно відбила штурм, під час якого ворог використовував броньовану техніку БМП. 

"Ми зупинили атаку, підбили та знищили техніку. На напрямку ворог зазвичай застосовує автомобільну техніку, іноді навіть мотоцикли, а також штурмові групи до 10 осіб. Ми готуємо всі можливі варіанти для збереження життя та здоров'я наших побратимів. Запасні позиції та рубежі завжди готові для захисту бійців", - додав Коваль.

Інколи ворог намагається видавати себе за місцевих жителів, одягаючись відповідно. Однак ЗСУ їх виявляють і попереджають людей про необхідність евакуації.

  • Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла в Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
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