Росія — Іран: "Путін всєх пєрєіграл?"
РФ уклала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Іраном. Такий самий, як із КНДР
Гарний крок Путіна. Класно так харкнув у Трампа. Йому це "сподобається".
Найцікавіше, що союз із КНДР більш продуктивний для Росії, оскільки КНДР дає і зброю і солдат. І їх поки ніхто бомбардувати не збирається.
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Що стосується Ірану, то це скоріш папірець, який важко буде наповнити змістом. Оскільки в Ізраїлю та США давно чухаються руки влупити по ньому чимось важким. Усе, що можливо, Іран уже Росії дав. А після ударів Ізраїлю такі можливості скоротилися. Іран сам потребує і систем ППО, і авіації, яких у Росії зайвих немає.
Але це знак усьому світу, що блок агресивних держав формується. І Китай наче тут ні до чого.
Дуже добрі новини для нас.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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