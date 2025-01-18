Найцікавіше, що союз із КНДР більш продуктивний для Росії, оскільки КНДР дає і зброю і солдат. І їх поки ніхто бомбардувати не збирається.

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Що стосується Ірану, то це скоріш папірець, який важко буде наповнити змістом. Оскільки в Ізраїлю та США давно чухаються руки влупити по ньому чимось важким. Усе, що можливо, Іран уже Росії дав. А після ударів Ізраїлю такі можливості скоротилися. Іран сам потребує і систем ППО, і авіації, яких у Росії зайвих немає.