У Грузії анонсували понад 10 проєвропейських акцій протесту на 18 січня

Про це повідомляє NewsGeorgia.

У виданні зазначили, що проєвропейські демонстрації тривають у Грузії вже 52-й день. Громадяни вийшли на вулиці у відповідь на рішення "Грузинської мрії" заморозити переговори про вступ до Євросоюзу щонайменше на чотири роки.

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Основні вимоги протестувальників — проведення нових парламентських виборів і звільнення політичних в'язнів.

Програма акцій протесту на 18 січня:

14:00 — «Марш проти поліцейського режиму» в районі Надзаладеві, учасники зберуться біля станції метро «Сараджишвілі».

— «Марш проти поліцейського режиму» в районі Надзаладеві, учасники зберуться біля станції метро «Сараджишвілі». 15:00 — акція під слоганом «Опротестуємо вирок несправедливого суду!» біля слідчого ізолятора в Дігомі (вул. Корнелі Чаладзе, 1).

— акція під слоганом «Опротестуємо вирок несправедливого суду!» біля слідчого ізолятора в Дігомі (вул. Корнелі Чаладзе, 1). 18:00 — старт «Маршу за свободу з тигровою шкурою» біля пам'ятника Руставелі в центрі Тбілісі. Ця акція присвячена знаковому твору грузинської літератури, епосу «Витязь у тигровій шкурі», учасники будуть тримати плакати з цитатами Шота Руставелі.

— старт «Маршу за свободу з тигровою шкурою» біля пам'ятника Руставелі в центрі Тбілісі. Ця акція присвячена знаковому твору грузинської літератури, епосу «Витязь у тигровій шкурі», учасники будуть тримати плакати з цитатами Шота Руставелі. 19:00 — загальний мітинг біля парламенту Грузії та акція біля офісу Суспільного мовника.

— загальний мітинг біля парламенту Грузії та акція біля офісу Суспільного мовника. 20:30 — протест непокори з ходою в масках від Філармонії до парламенту, попри нові заборони на закриття облич у громадських акціях.

Крім того, на проспекті Руставелі відбудуться дві публічні дискусії: перша за темою "Технологія відкритого простору для політичної трансформації" о 21:00 за участю співзасновника Консорціуму цифрової трансформації Грузії Давида Кізіріа і конституціоналіста Константіна Чокорая. Друга дискусія "Якої держави ми хочемо?" розпочнеться о 21:30 біля Музею сучасного мистецтва, навпроти парламенту.

Акції протесту також заплановані в інших містах, зокрема в Кутаїсі, Батумі, Зугдіді, Телаві та Ахалцихе.