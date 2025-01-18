У Грузії анонсували понад 10 проєвропейських акцій протесту на 18 січня
У суботу, 18 січня, у Тбілісі та інших містах Грузії відбудуться понад десяток проєвропейських акцій протесту. Демонстранти вкотре вимагатимуть проведення нових парламентських виборів
Про це повідомляє NewsGeorgia.
У виданні зазначили, що проєвропейські демонстрації тривають у Грузії вже 52-й день. Громадяни вийшли на вулиці у відповідь на рішення "Грузинської мрії" заморозити переговори про вступ до Євросоюзу щонайменше на чотири роки.
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Основні вимоги протестувальників — проведення нових парламентських виборів і звільнення політичних в'язнів.
Програма акцій протесту на 18 січня:
- 14:00 — «Марш проти поліцейського режиму» в районі Надзаладеві, учасники зберуться біля станції метро «Сараджишвілі».
- 15:00 — акція під слоганом «Опротестуємо вирок несправедливого суду!» біля слідчого ізолятора в Дігомі (вул. Корнелі Чаладзе, 1).
- 18:00 — старт «Маршу за свободу з тигровою шкурою» біля пам'ятника Руставелі в центрі Тбілісі. Ця акція присвячена знаковому твору грузинської літератури, епосу «Витязь у тигровій шкурі», учасники будуть тримати плакати з цитатами Шота Руставелі.
- 19:00 — загальний мітинг біля парламенту Грузії та акція біля офісу Суспільного мовника.
- 20:30 — протест непокори з ходою в масках від Філармонії до парламенту, попри нові заборони на закриття облич у громадських акціях.
Крім того, на проспекті Руставелі відбудуться дві публічні дискусії: перша за темою "Технологія відкритого простору для політичної трансформації" о 21:00 за участю співзасновника Консорціуму цифрової трансформації Грузії Давида Кізіріа і конституціоналіста Константіна Чокорая. Друга дискусія "Якої держави ми хочемо?" розпочнеться о 21:30 біля Музею сучасного мистецтва, навпроти парламенту.
Акції протесту також заплановані в інших містах, зокрема в Кутаїсі, Батумі, Зугдіді, Телаві та Ахалцихе.
- 29 грудня 2024 року відбулася інавгурація обраного депутатами "Грузинської мрії" президента Міхеїла Кавелашвілі, колишнього футболіста, який має незавершену вищу економічну освіту. Це вперше, коли глава держави обирався в Грузії суто парламентарями.
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