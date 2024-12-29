У Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі: президентка Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить посаду
У неділю, 29 грудня, опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі
Про це інформують "Ехо Кавказа" та News Georgia.
"Я йду звідси й забираю з собою легітимність", — наголосила Зурабішвілі біля палацу Орбеліані.
При цьому вона назвала інавгурацію нового президента Міхеїла Кавелашвілі "пародією", а "Грузинську мрію" - "російською трагедією".
Символічно, що на промову Зурабішвілі прийшла у такому самому біло-червоному костюмі, у якому 6 років тому була на власній інавгурації.
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Тим часом Кавелашвілі на церемонії інавгурації вже склав присягу, у якій поклався, зокрема, захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни.
"Я, президент Грузії, перед Богом і народом присягаю, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов'язки президента, дбатиму про безпеку й добробут громадян моєї країни, про відродження й могутність мого народу та Вітчизни", - йдеться у присязі Кавелашвілі.
- Нагадаємо, напередодні інавгурації Кавелашвілі на пост президента президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що залишається у резиденції.
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