У Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі: президентка Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить посаду

Про це інформують "Ехо Кавказа" та News Georgia.

"Я йду звідси й забираю з собою легітимність", — наголосила Зурабішвілі біля палацу Орбеліані.

При цьому вона назвала інавгурацію нового президента Міхеїла Кавелашвілі "пародією", а "Грузинську мрію" - "російською трагедією".

Символічно, що на промову Зурабішвілі прийшла у такому самому біло-червоному костюмі, у якому 6 років тому була на власній інавгурації.

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Тим часом Кавелашвілі на церемонії інавгурації вже склав присягу, у якій поклався, зокрема, захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни.

"Я, президент Грузії, перед Богом і народом присягаю, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов'язки президента, дбатиму про безпеку й добробут громадян моєї країни, про відродження й могутність мого народу та Вітчизни", - йдеться у присязі Кавелашвілі.