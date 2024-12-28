Зурабішвілі напередодні інавгурації "президента" Грузії залишилась у резиденції

Про це пише "Эхо Кавказа".

"Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні та якими будуть дні перемоги", – сказала Зурабішвілі.

Читайте також: Інавгурація президента без визнання легітимності: що діється з владою у Грузії та як реагує світ

Зазначимо, що раніше Саломе Зурабішвілі заявляла, що в день інавгурації "обраного" президента Міхеїла Кавелашвілі оголосить свій план подальших дій.