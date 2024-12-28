Зурабішвілі напередодні інавгурації "президента" Грузії залишилась у резиденції
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу, 28 грудня, напередодні інавгурації Міхеїла Кавелашвілі на пост президента, заявила, що залишається у резиденції
Про це пише "Эхо Кавказа".
"Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні та якими будуть дні перемоги", – сказала Зурабішвілі.
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Зазначимо, що раніше Саломе Зурабішвілі заявляла, що в день інавгурації "обраного" президента Міхеїла Кавелашвілі оголосить свій план подальших дій.
- 24 грудня Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка буде відповідальна за підготовку нових парламентських виборів.
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