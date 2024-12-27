Зурабішвілі в день інавгурації "президента" Грузії оголосить свій план подальших дій

Про це вона розповіла в інтерв'ю подкасту The Rest Is Politics, пише "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі підкреслила, що вибори й інавгурація президента не мають законної сили, тому вона залишається очільницею Грузії й виконує свою роботу.

"Я не відповім на це питання, тому що правляча партія повинна дізнатися про плани на неділю в неділю, а не раніше. Найголовніше, що потрібно знати: вибори президента, як і інавгурація, не мають законної сили, тому я залишаюся президентом і продовжую свою роботу. Це те, що повинен знати кожен. Деталі будуть відомі в неділю",- сказала вона.

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Видання зауважує, що на інавгурацію не запрошені чинна грузинська президентка, опозиція й представники акредитованого дипломатичного корпусу. Опозиційні сили закликали Зурабішвілі залишатися на посаді й після 29 грудня, та заявили, що готові залишатися поруч з нею у разі потреби.