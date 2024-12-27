Зурабішвілі в день інавгурації "президента" Грузії оголосить свій план подальших дій
Чинна лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі 29 грудня, в день інавгурації "обраного" президента Міхеїла Кавелашвілі, оголосить свій план подальших дій
Про це вона розповіла в інтерв'ю подкасту The Rest Is Politics, пише "Ехо Кавказу".
Зурабішвілі підкреслила, що вибори й інавгурація президента не мають законної сили, тому вона залишається очільницею Грузії й виконує свою роботу.
"Я не відповім на це питання, тому що правляча партія повинна дізнатися про плани на неділю в неділю, а не раніше. Найголовніше, що потрібно знати: вибори президента, як і інавгурація, не мають законної сили, тому я залишаюся президентом і продовжую свою роботу. Це те, що повинен знати кожен. Деталі будуть відомі в неділю",- сказала вона.
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Видання зауважує, що на інавгурацію не запрошені чинна грузинська президентка, опозиція й представники акредитованого дипломатичного корпусу. Опозиційні сили закликали Зурабішвілі залишатися на посаді й після 29 грудня, та заявили, що готові залишатися поруч з нею у разі потреби.
- 24 грудня Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка буде відповідальна за підготовку нових парламентських виборів.
- 26 грудня спікер парламенту Грузії заявив, що на інавгурацію "обраного" президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі не запросили послів іноземних держав та їхніх представників через "обмеження" сесійної зали.
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