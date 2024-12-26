На інавгурацію "обраного" президента Грузії Кавелашвілі не запросили послів і представників інших країн
На інавгурацію "обраного" президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі, якого не визнають опозиція та чинна лідерка Саломе Зурабішвілі, не запросили послів іноземних держав та їхніх представників через "обмеження" сесійної зали
Про це заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, передає NewsGeorgia.
"Посли не запрошені... Я також не збирався запрошувати на цю інавгурацію представників іноземних країн", - сказав він.
За словами спікера, посли й представники держав не запрошені через "обмеження" сесійної зали, де вирішили проводити церемонію.
Папуашвілі підкреслив, що на такій події важлива присутність виборців та представників конституційних органів, а не іноземців. Тому серед гостей будуть представники Грузинської православної церкви.
"Судячи з усього, участь грузинської армії також обмежиться кількома високопоставленими службовцями сил оборони", - додає видання.
У матеріалі нагадують: на інавгураціях президента Грузії завжди були присутні іноземні гості й посли країн. Зокрема, на інавгурації Зурабішвілі у 2018 році були до 150 представників з 50 держав. Також церемонії відбувалися у дворі законодавчого органу, за винятком чинної президентки. Спікер Папуашвілі пояснив локацію у 2024 році тим, що це "історичний момент", оскільки президента вперше обрала колегія виборців.
Церемонія інавгурації має розпочатися 29 грудня об 11:00 та триватиме не більше 40 хвилин. Тоді у парламенті Грузії посилять заходи безпеки, а журналістів обмежено пускатимуть за спеціальним дозволом.
- 24 грудня Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка буде відповідальна за підготовку нових парламентських виборів.
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