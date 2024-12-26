На інавгурацію "обраного" президента Грузії Кавелашвілі не запросили послів і представників інших країн

Про це заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, передає NewsGeorgia.

"Посли не запрошені... Я також не збирався запрошувати на цю інавгурацію представників іноземних країн", - сказав він.

За словами спікера, посли й представники держав не запрошені через "обмеження" сесійної зали, де вирішили проводити церемонію.

Папуашвілі підкреслив, що на такій події важлива присутність виборців та представників конституційних органів, а не іноземців. Тому серед гостей будуть представники Грузинської православної церкви.

"Судячи з усього, участь грузинської армії також обмежиться кількома високопоставленими службовцями сил оборони", - додає видання.

У матеріалі нагадують: на інавгураціях президента Грузії завжди були присутні іноземні гості й посли країн. Зокрема, на інавгурації Зурабішвілі у 2018 році були до 150 представників з 50 держав. Також церемонії відбувалися у дворі законодавчого органу, за винятком чинної президентки. Спікер Папуашвілі пояснив локацію у 2024 році тим, що це "історичний момент", оскільки президента вперше обрала колегія виборців.

Церемонія інавгурації має розпочатися 29 грудня об 11:00 та триватиме не більше 40 хвилин. Тоді у парламенті Грузії посилять заходи безпеки, а журналістів обмежено пускатимуть за спеціальним дозволом.