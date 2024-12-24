Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про створення ради з підготовки нових виборів парламенту

Про це інформує NewsGeorgia.

Зурабішвілі запевнила, що документ стосовно ради перебуває на стадії підготовки: він міститиме "всі мінімальні умови для проведення виборів, які відбудуться дуже скоро".

"Криза посилюється і поглиблюється з кожним днем, чого правляча партія або не бачить, або навіть більше, я б сказала, що вона закриває очі, не хоче бачити й поводиться так, ніби все в порядку. Ніби головне — освітити місто або влаштувати різдвяне село, або поставити різдвяну ялинку, або влаштувати концерт — тоді, коли ніхто не у святковому настрої", - заявила президентка.

Лідерка підкреслила, що скільки б керівна "Грузинська мрія" не закривала б очі на ситуацію в державі, "вона не може змінити цю реальність, а реальність — це те, що перед нами, те, що ми всі бачимо, відчуваємо і що нам належить виправити — це криза".

22 грудня чинна глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі, що дотримується проєвропейської позиції, висунула вимогу уряду партії "Грузинська мрія" щодо призначення до 29 грудня 2024 року нових, позачергових виборів до парламенту.

23 грудня очільник Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії та підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії.





