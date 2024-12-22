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Зурабішвілі дала "Грузинській мрії" не більше тижня на призначення нових парламентських виборів

Анатолій Буряк
22 грудня, 2024 неділя
20:17
Світ Саломе Зурабішвілі

Чинна глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі, що дотримується проєвропейської позиції, висунула вимогу уряду партії "Грузинська мрія" щодо призначення до 29 грудня 2024 року нових, позачергових виборів до парламенту

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З такою заявою вона виступила ввечері 22 грудня перед мітингарями на проспекті Руставелі, де зібралися противники проросійського курсу "Мрії" та сформованого цією партією уряду, передає Ekho Kavkaza.

За словами президентки, дата голосування має бути узгоджена до 29 грудня – дня, коли спливає термін її повноважень.

"Чекаю відповіді. Щоб усе було зрозуміло, завтра ввечері запишу повну промову з (президентського - ред.) палацу", - сказала Зурабішвілі у мегафон після того, як звук на акції відключився.

Читайте також: Грузинський прем'єр Кобахідзе висунув ультиматум президентці Зурабішвілі. Перед її виступом на мітингу в Тбілісі поліція конфіскувала авто зі звукотехнікою

Працівники МВС та охорони мерії Тбілісі намагалися завадити виступу глави держави.

Попри це вона все ж таки взяла слово. Й серед іншого запросила на розмову до себе олігарха Бідзіну Іванішвілі, бо той, як вона висловилася, "править усім".

"Щоб усе в країні добре завершилося, нехай він прийде (на перемовини, - ред.", - наголосила Зурабішвілі.

Її заяву присутні на акції тисячі людей зустріли вигуками: "Вибори! Вибори! Саломе!", розповідає Tbilisi Life.

Хто буде президентом Грузії з 29 грудня

Мова про колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, призначеного парламентською більшістю "Грузинської мрії" на посаду глави держави, чого не визнає опозиція, сама Зурабішвілі й щодо чого ще немає чіткої й одностайної позиції на Заході. Як вважають у "Мрії", Кавелашвілі "законно" вступить на посаду 29 грудня.

Як наголосив 22 грудня, тобто перед виступом Зурабішвілі, очільник уряду Іраклій Кобахідзе, якщо нинішня глава держави відмовиться скласти повноваження, не неї чекає кримінальна відповідальність.

"29 числа їй доведеться піти у відставку. Подивимося, де вона продовжить своє життя, - за ґратами чи на волі. Я думаю, що їй вистачить розсудливості не порушувати норми кримінального кодексу", - сказав прем'єр.

"Вибори" Кавелашвілі пройшли у парламенті (а це вперше грузинський президент після змін до законодавства обирався не всенародно) 14 грудня. Причому "обирали" його без присутності опозиції, оскільки 4 проєвропейські партії, які не визнають вигідних "Грузинській мрії" Іванішвілі результатів парламентських виборів 26 жовтня, відмовилися від мандатів і спільно з багатьма громадськими організаціями та профспілками розпочали щоденні протести.

Станом на 16 грудня Кавелашвілі привітали з обранням лише лідери Вірменії, Азербайджану, Сербії та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Теги:
Новини
ЄС
вибори
Грузія
втручання Росії
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