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Ексклюзив

Тільки чотири держави привітали новообраного "президента" Грузії, - експерт-міжнародник Іналішвілі

Ірена Моляр
16 грудня, 2024 понедiлок
12:27
Світ Грузія протести

Гіоргі Іналішвілі, експерт-міжнародник, зазначив, що "президент" Грузії Міхеїл Кавелашвілі отримав привітання від Вірменії, Азербайджану, Сербії та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Грузії 14 грудня були вибори президента, поки що пройшло два дні, і бачимо, що тільки чотири держави привітали з обранням "нового президента". Це наші сусіди – Вірменія та Азербайджан, а також Лукашенко привітав з обранням Кавелашвілі й Сербія. Навіть поки що і Росія не привітала. Щодо країн Заходу, то вони взагалі не визнали ці вибори, відтак, не привітали", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, голова одного з комітетів конгресу США Джо Вілсон, який є близьким другом Трампа, теж казав, що зараз єдиний легітимний президент в Грузії - Саломе Зурабішвілі.

"На сьогодні така є ситуація, можливо, вона і продовжиться, що жодна країна Заходу не визнає "нового президента" Грузії як легітимного. На 29 грудня "Грузинська мрія" призначила інавгурацію "президента", відповідно, згідно з конституцією Грузії повноваження попереднього президента припиняються 29 грудня. Буде цікаво, як далі розвиватиметься ситуація, адже президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що продовжуватиме працювати й не буде припиняти свої повноваження", - прокоментував Гіоргі Іналішвілі.

  • 14 грудня,у парламенті Грузії відбулися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, під будівлею парламенту зібралися протестувальники. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.
  • В цей же день президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників протестів у Тбілісі, вперше прокоментувавши результати президентських виборів, на яких переміг Міхаїл Кавелашвілі.
  • 15 грудня Михаїл Кавелашвілі, якого напередодні було обрано президентом Грузії, отримав запрошення від Александара Вучича здійснити офіційний візит до Сербії.







     
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Грузія
вибори президента
Олександр Лукашенко
Азербайджан
Захід
Вірменія
Сербія
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