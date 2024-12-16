Тільки чотири держави привітали новообраного "президента" Грузії, - експерт-міжнародник Іналішвілі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Грузії 14 грудня були вибори президента, поки що пройшло два дні, і бачимо, що тільки чотири держави привітали з обранням "нового президента". Це наші сусіди – Вірменія та Азербайджан, а також Лукашенко привітав з обранням Кавелашвілі й Сербія. Навіть поки що і Росія не привітала. Щодо країн Заходу, то вони взагалі не визнали ці вибори, відтак, не привітали", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, голова одного з комітетів конгресу США Джо Вілсон, який є близьким другом Трампа, теж казав, що зараз єдиний легітимний президент в Грузії - Саломе Зурабішвілі.

"На сьогодні така є ситуація, можливо, вона і продовжиться, що жодна країна Заходу не визнає "нового президента" Грузії як легітимного. На 29 грудня "Грузинська мрія" призначила інавгурацію "президента", відповідно, згідно з конституцією Грузії повноваження попереднього президента припиняються 29 грудня. Буде цікаво, як далі розвиватиметься ситуація, адже президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що продовжуватиме працювати й не буде припиняти свої повноваження", - прокоментував Гіоргі Іналішвілі.