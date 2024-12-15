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Головна Світ Президент Сербії Вучич запросив до себе Кавелашвілі, якого партія Іванішвілі обрала "президентом" Грузії

Президент Сербії Вучич запросив до себе Кавелашвілі, якого партія Іванішвілі обрала "президентом" Грузії

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
16:33
Світ Александар Вучич

Михаїл Кавелашвілі, якого напередодні було обрано президентом Грузії, отримав запрошення від Александара Вучича нанести офіційний візит у Сербію

Зміст

Про це повідомляє SOVA.

Як зазначають у виданні, у своєму привітанні з обранням на посаду Вучич висловив упевненість у тому, що "мандат" Кавелашвілі створить "нові можливості" для поглиблення співпраці між Белградом і Тбілісі.

"Я сподіваюся, що ваш мандат створить нові можливості для поглиблення співробітництва між Сербією і Грузією в різних сферах. Тому запрошую вас відвідати дружню Сербію, що надасть додаткового імпульсу зміцненню наших всебічних відносин", - зазначив Вучич.

Більше про президентські вибори в Грузії 

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Михаїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі. 

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів. 

Теги:
Новини
Грузія
політика
Сербія
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