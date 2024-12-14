"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося": Зурабішвілі вийшла до протестувальників після оголошення результатів на виборах президента Грузії

Про це інформує Эхо Кавказа.

Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів.

"Нічого немає. Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", - наголосила вона.

Довідково: президентські вибори у Грузії 2024 року не є прямими, оскільки голосували члени парламенту та представники місцевого самоврядування, на відміну від прямих виборів, як це було у 2018 році.