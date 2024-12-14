"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося": Зурабішвілі вийшла до протестувальників після оголошення результатів на виборах президента Грузії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників протестів у Тбілісі, вперше прокоментувавши результати президентських виборів, на яких переміг Міхаїл Кавелашвілі
Про це інформує Эхо Кавказа.
Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів.
"Нічого немає. Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", - наголосила вона.
Довідково: президентські вибори у Грузії 2024 року не є прямими, оскільки голосували члени парламенту та представники місцевого самоврядування, на відміну від прямих виборів, як це було у 2018 році.
- У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, під будівлею парламенту зібралися протестувальники. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.
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