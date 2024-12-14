У Грузії розпочалися президентські вибори: біля парламенту зібралися протестувальники

Про це інформують видання "Ехо Кавказу" і SOVA.

Уперше в історії Грузії президента обирає не народ, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост президента - ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув почесний голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Як зазначається, до складу виборчої колегії входять 300 людей - грузинські депутати і депутати верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). 61 опозиційний депутат участі в голосуванні не братиме, також відмовились і щонайменше двоє депутатів верховної ради Абхазької Автономної Республіки.

Для проведення виборів у Грузії достатньо присутності більшості повного складу виборчої колегії - мінімум 151 депутат. Для обрання президента потрібно мінімум 200 голосів членів колегії.

Тим часом біля будівлі парламенту Грузії зранку почали збиратися противники "Грузинської мрії". Протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками "Раби!", "Росіяни!".

Водночас у парламенті Грузії встановлено жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами". За даними ЗМІ, по периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети.

Protesters kick balls outside parliament while voting is underway inside in what many see as illegitimate presidential election. Ex-footballer Mikheil Kavelashvili is only candidate on the ballot. #GeorgiaProtests Day 17

???? Giorgi Ekseulidze pic.twitter.com/1mIE1uImHv — Civil.ge (@CivilGe) December 14, 2024

Що передувало

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Згодом до мітингувальників приєдналися державні службовці.

13 грудня США запровадили обмеження для представників влади Грузії.

А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що продовжить виконувати обов'язки очільниці держави до кінця свого мандата та легітимного обрання нового президента.

