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Оновлено

У Грузії під час протестів затримали 224 людини, серед них один із лідерів опозиції

Дар'я Куркіна
2 грудня, 2024 понедiлок
10:58
Світ Грузія, Тбілісі, мітінг

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

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Про це повідомляє SOVA та "Эхо Кавказа".

У грузинському міністерстві внутрішніх справ заявили, що під час акцій протесту останніми днями затримали 224 людини за дрібне хуліганство, опір та непокору поліції.

"Громадськість спостерігала, як агресивні угруповання завдали шкоди будівлі парламенту та інфраструктурі, розташованій на проспекті Руставелі. Пізно ввечері учасники мітингу завдали шкоди муніципальному майну та майну приватних осіб на проспекті Руставелі, звели барикади серед пошкоджених об'єктів і підпалили деякі об'єкти", - кажуть у відомстві.

Також двох протестувальників 2007 та 2003 року народження затримали за кримінальними звинуваченнями, які караються позбавленням волі на строк до 7 років.

Під час протестів затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Зазначено, що перед затриманням між протестувальниками й поліцією виникла словесна перепалка. Мітингувальники перекрили дорогу урнами для сміття, що, як йдеться в матеріалі, викликало спротив правоохоронців.

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26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

У ніч на 2 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Теги:
Новини
Грузія
акції протестів
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