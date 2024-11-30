"Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія

Свою заяву 23-річний Хвіча Кварацхелія опублікував у Instagram.

"Я слідкую за подіями, що відбуваються в нашій країні. Бажання і воля грузинського народу - йти європейським шляхом, це наш історичний вибір, єдиний правильний вибір, і звернути не можна. Ця країна належить народу, і ніхто не стоїть вище волі народу. Болить за мою країну, мій народ. Боляче фізично та емоційно дивитися ролики, які поширюються. Зупиніть насильство та агресію. Сьогодні Грузія як ніколи заслуговує на Європу", - написав лідер збірної Грузії з футболу.

До початку повномасштабної агресії Росії проти України Кварацхелія грав у чемпіонаті РФ. У березні 2022 року футболіст покинув країну-агресора та перейшов у "Динамо" Батумі.

Після цього Хвіча Кварацхелія перейшов в італійський "Наполі", де став справжньою зіркою європейського футболу та допоміг команді здобути історичне чемпіонство.

Transfermarkt оцінює Кварацхелію у 80 млн євро.

Протести у Грузії. Головне

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Тим не менше, партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови і культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.