Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити

Про це пишуть Sova та Tbilisi life.

Після переговорів керівництво телеканалу погодилось виділити протестувальникам ефірний час о 20:00. Їхні заяви прозвучать у передачі Ніно Зауташвілі "Реальний простір".

Учасники акції також вимагали від суспільного ТБ висвітлювати факти насилля під час протестів "без прикрас".

На сайті телеканалу згодом з'явилася заява, в якій вони засудили насильство і застосування непропорційної сили. Проте там зазначили, що "переслідування журналістів із застосуванням насильства є неприпустимим".

"Ми закликаємо відповідні інституції забезпечити швидке та ефективне розслідування конкретних фактів, забезпечити безпечне робоче середовище для журналістів. Вони повинні мати можливість здійснювати свою професійну діяльність у будь-яких умовах", – йдеться в заяві.

Водночас там додали, що телеканал "виконує і в майбутньому завжди виконуватиме свої юридично визначені зобов'язання перед громадськістю, встановлені європейськими стандартами мовлення".

Протести в Грузії

У Тбілісі спалахнули протести після того, як Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року.

В акції протесту брала участь і президентка Саломі Зурабішвілі. Вона звернулася до спецпризначенців, запитавши їх, кому вони служать – Росії чи Грузії та кому вони давали клятву.

Згодом 91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про припинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Також документ випустили співробітники міноборони країни.

Ввечері п'ятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС. Проти мітингувальників поліція застосовувала силу, було затримано понад 100 людей.