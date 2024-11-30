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Головна Світ Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити

Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
18:23
Світ

У Грузії біля будівлі суспільного мовника проходив протест, учасники якого, зокрема, вимагали надати їм ефірний час. Після переговорів керівництво каналу погодилось

Зміст

Про це пишуть Sova та Tbilisi life.

Після переговорів керівництво телеканалу погодилось виділити протестувальникам ефірний час о 20:00. Їхні заяви прозвучать у передачі Ніно Зауташвілі "Реальний простір".

Учасники акції також вимагали від суспільного ТБ висвітлювати факти насилля під час протестів "без прикрас".

На сайті телеканалу згодом з'явилася заява, в якій вони засудили насильство і застосування непропорційної сили. Проте там зазначили, що "переслідування журналістів із застосуванням насильства є неприпустимим".

"Ми закликаємо відповідні інституції забезпечити швидке та ефективне розслідування конкретних фактів, забезпечити безпечне робоче середовище для журналістів. Вони повинні мати можливість здійснювати свою професійну діяльність у будь-яких умовах", – йдеться в заяві.

Водночас там додали, що телеканал "виконує і в майбутньому завжди виконуватиме свої юридично визначені зобов'язання перед громадськістю, встановлені європейськими стандартами мовлення".

Протести в Грузії

У Тбілісі спалахнули протести після того, як Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року. 

В акції протесту брала участь і президентка Саломі Зурабішвілі. Вона звернулася до спецпризначенців, запитавши їх, кому вони служать – Росії чи Грузії та кому вони давали клятву. 

Згодом 91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про припинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Також документ випустили співробітники міноборони країни.

Ввечері п'ятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС. Проти мітингувальників поліція застосовувала силу, було затримано понад 100 людей.

Теги:
Новини
Грузія
журналісти
акції протестів
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