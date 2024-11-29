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Головна Світ У Грузії 91 працівник МЗС підписав заяву проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС

У Грузії 91 працівник МЗС підписав заяву проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС

Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
15:32
Світ Грузія акції протестів

91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про призупинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року

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Про це повідомляє Грузія Online.

За словами підписантів заяви, рішення правлячої партії "Грузинська мрія" не відповідає стратегічним інтересам держави.

"Хвиля розширення Європейського Союзу, яка є безпрецедентною історичною можливістю для Грузії повернутися в європейську сім'ю, обумовлена міжнародними політичними подіями. Одностороння відмова країни від цієї можливості призведе до негативних стратегічних наслідків. Крім того, не виключено, що подібних сприятливих обставин для приєднання до європейських та євроатлантичних структур більше не буде. Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни", - йдеться в документі.

Також співробітники грузинського МЗС підкреслюють, що Тбілісі без підтримки західних партнерів "залишається наодинці з загрозами, які особливо посилюються на тлі поточних процесів у середовищі міжнародної безпеки".

"Ми вважаємо, що зняття з політичного порядку денного початку переговорів про вступ до ЄС до 2028 року суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії. Ми як і раніше віддані європейському та євроатлантичному інтеграційному курсу Грузії", - наголошують дипломати.

  • Раніше повідомлялося, що у Тбілісі спалахнули протести після того, як прем'єр-міністр Грузії 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року.

 



 

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
Європа
МЗС
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