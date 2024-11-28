Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до 2028 року, - премʼєр Кобахідзе

Про це інформує грузинська служба "Радіо Свободи".

"Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічної точки зору, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році", - заявив Кобахідзе.

Він додав, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі". Ха словами прем'єра, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".

Вибори в Грузії і протести: що відомо

У суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів, а президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

Уже 28 листопада парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Пісдя цього Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії та закликав провести їх повторно.