У Грузії проходять парламентські вибори, які можуть стати найнапруженішими за останні роки

Про це повідомляє "Грузія онлайн" та "Эхо Кавказа".

Дільниці для голосування відкрились у Грузії о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.

Це 11-ті парламентські вибори в Грузії та 35-ті за період після відновлення незалежності. Партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже 12 років, планує виграти парламентські вибори вчетверте. Її основними конкурентами є чотири опозиційні об'єднання, які підписали спільну європейську Хартію дій після виборів: "Коаліція за зміни", "Єдність", "Сильна Грузія", "Гахарія - За Грузію".

Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій.

Оскільки Грузія є парламентською республікою, партії, яка візьме більшість, належатиме право сформувати уряд та визначати внутрішню та зовнішню політику країни на найближчі чотири роки.

За підсумками виборів мають бути обрані 150 депутатів. У парламент пройдуть партії, за яких проголосують не менше 5% виборців, що прийшли на вибори.

Президентка Саломе Зурабішвілі підтримала опозицію, звинувачуючи правлячу партію у зміні зовнішньополітичного курсу. Вона вже проголосувала на парламентських виборах.

"Я хочу привітати всю Грузію із сьогоднішнім днем. Це день щасливий. Я не голосувала за когось, цього разу проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала до цієї країни 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої батьки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не засмутиться, тому що переможе Грузія", – заявила вона журналістам.

Як проходитимуть вибори

Перші попередні результати виборів стануть відомі приблизно за дві години після закриття виборчих дільниць, до 22:00 за тбіліським часом. Спочатку Центрвиборчком оголосить дані електронного підрахунку голосів, потім бюлетені перераховуватимуться вручну і реальним вважатиметься саме "ручний" результат.

Цього року є декілька нововведень, зокрема, вперше парламент Грузії обиратимуть не за змішаною, а лише за пропорційною системою (за партійними списками).

Вперше масово використовуватимуться електронні засоби – апарати верифікації виборців та підрахунку голосів. Це стосуватиметься більшості дільниць, голосувати "по-новому" зможуть 90% виборців. По-старому голосування проходитиме на дільницях за кордоном і на дільницях, де кількість виборців не більше 300 осіб — в основному, в селах.

Вперше номер обраної партії потрібно буде зафарбовувати повністю, а не обводити, як раніше. Це важливо для зчитування результатів апаратом для підрахунку голосів. На дільницях без електронної системи номери партій, як і раніше, потрібно буде обводити.

Вперше вибори відбуватимуться у суботу, а не традиційно у неділю. У п'ятницю напередодні виборів на прохання Центрвиборчкому в Грузії було оголошено вихідний день.

Очікується підвищена явка - за прогнозами, явка виборців перевищить 60%.

ЗМІ повідомляють про ажіотаж на залізничних та автовокзалах — до місця постійної реєстрації з Тбілісі виїжджають громадяни, які навчаються чи працюють у столиці.

У день виборів працюватимуть 3111 дільниць, включаючи дільниці за кордоном.

Найбільше виборців та дільниць у Тбілісі: 1 031 143 виборці та 584 дільниці. Далі йдуть Батумі (154 357 виборця та 90 дільниць) та Кутаїсі (152 506 та 72). Найменше виборців в Адигенському окрузі — лише 15 418 виборців та 16 дільниць.

Як виняток у Грузії відкриються 13 дільниць: 12 – у в'язницях і одна – у Центрі психічного здоров'я.

На окупованих територіях в Абхазії та Цхінвальському регіоні вибори до парламенту Грузії не проводяться. Щобільше, у Сухумі та Цхінвалі закрили всі пункти переходу і місцеве грузинське населення не зможе перейти на територію, яку контролює центральна влада, щоб проголосувати.

Слідкуватиме за ходом голосування 64 міжнародні та 102 місцеві організації. Також стежитимуть за перебігом виборів спостерігачі від партій.