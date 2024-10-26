Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях

Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях

Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
17:05
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у суботу, 26 жовтня 2024 року, звернулась до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі щодо напруження на виборчих дільницях, оскільки не може з ним зв'язатися

Зміст

Звернення опублікували на офіційному сайті президентки.

"Я хотіла б звернутися до міністра внутрішніх справ, з яким, на жаль, ми не можемо зв'язатися. Моя адміністрація не може зв'язатися з його заступником, а офіційна державна лінія не працює. Я хочу попросити і закликати його, щоб поліція реагувала швидше і ефективніше, адже ми не можемо допустити такого напруження  на виборчих дільницях", - сказала Зурабішвілі.

Вона поінформувала про факти насильства, які відбуваються в різних областях. Президентка зазначила, що єдиною метою таких дій є створення напруження на виборчих дільницях, та закликала громадян не панікувати.

Водночас Зурабішвілі звернулась до громадян Грузії, наголосивши, якими важливими є сьогоднішні вибори. Вона зазначила, що наразі в країні та за кордоном спостерігається "дуже висока активність, і це хороший знак".

Зазначимо, що за повідомленням ЗМІ, біля кількох виборчих дільниць у різних регіонах Грузії сталися сутички між прихильниками різних політсил, також є напади на журналістів.

Довідка. МВС Грузії зараз очолює Вахтанг Гомелаурі, який в минулому кілька років працював шефом особистої служби безпеки проросійського олігарха, засновника й почесного лідера правлячої нині партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

  • У суботу, 26 жовтня, в Грузії стартували парламентські вибори. Вони обіцяють стати найнапруженішими за останні роки. Станом на 15:00 явка становить 41,62%.
Теги:
Відео
Новини
вибори
Грузія
політика
Читайте також:
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
Ілюстративне фото
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
MQ-9 Reaper
Автор Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
18:11
ask.fm
Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня
18:00
OPINION
Україна — НАТО: про помилкові припущення Заходу
17:49
міни
На Херсонщині чоловік підірвався на міні, у нього травми та контузія
17:46
Анонс
У Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталі Романенко
Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко
17:42
корупція
Слідчі Нацполіції: лікарі МСЕК на Полтавщині брали з ухилянтів по 8-15 тисяч доларів
17:34
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі
17:21
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Парламентські вибори в Грузії: на 17:00 явка становить 50,6%
17:03
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
П’ятнична атака по Україні "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 7 людей, серед них - діти
16:52
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін
16:34
ССО ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 90 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках
16:29
Каха Каладзе
Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість
16:03
OPINION
До Плану перемоги треба було б дещо додати
15:59
Координаційний штаб
В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених
15:38
У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів
15:37
новини Львівщини
Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок
15:32
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Олександрія" розбила "Інгулець". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
14:38
Ексклюзив
Ветерани та дружини загиблих військових 101-ї бригади
На Майдані ветерани та дружини загиблих із 101-ї бригади імені генерал-полковника Воробйова встановили прапор з іменами полеглих
14:11
Продукти для військових
Вимоги до калорійності харчів для ЗСУ визначатиме не постачальник, а Міноборони
14:10
Ексклюзив
cаміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС у Казані був випадом у бік Заходу, - Фейгін
14:02
Сергій “Чорномор” Ліпський
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
14:01
OPINION
"Вовина тисяча": печерний популізм
13:58
ЗСУ
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади
13:50
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС
13:29
зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї
В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі
13:26
Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
13:12
Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
12:56
сили ППО
Комбінована нічна атака РФ: сили ППО знищили 44 ворожих "шахеди"
12:39
Україна в ніч на 27 жовтня перейде на зимовий час. Можливо востаннє
12:31
Вандали у Кривому Розі пошкодили майже 40 модульних укриттів
12:03
OPINION
За стіл з нелюдом Путіним не гидує сідати не лише Гутерреш
11:26
ЗСУ
Уряд ухвалив часткове відновлення бронювання від мобілізації: хто зможе продовжити термін
10:50
Ексклюзив
Азовсталь
"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році
10:44
світло
До 14 годин без світла: в Еквадорі посилили відключення електроенергії через посуху
10:42
Білл Нельсон
Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна
10:04
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
10:00
OPINION
"Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
09:41
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу
09:25
Зеленський
Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
09:23
Херсонська область
Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений
09:00
військові навчання, Тайвань
США передадуть пакет зброї Тайваню на $2 млрд: він включає ППО, що була випробувана в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV