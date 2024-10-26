Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях

Звернення опублікували на офіційному сайті президентки.

"Я хотіла б звернутися до міністра внутрішніх справ, з яким, на жаль, ми не можемо зв'язатися. Моя адміністрація не може зв'язатися з його заступником, а офіційна державна лінія не працює. Я хочу попросити і закликати його, щоб поліція реагувала швидше і ефективніше, адже ми не можемо допустити такого напруження на виборчих дільницях", - сказала Зурабішвілі.

Вона поінформувала про факти насильства, які відбуваються в різних областях. Президентка зазначила, що єдиною метою таких дій є створення напруження на виборчих дільницях, та закликала громадян не панікувати.

Водночас Зурабішвілі звернулась до громадян Грузії, наголосивши, якими важливими є сьогоднішні вибори. Вона зазначила, що наразі в країні та за кордоном спостерігається "дуже висока активність, і це хороший знак".

Зазначимо, що за повідомленням ЗМІ, біля кількох виборчих дільниць у різних регіонах Грузії сталися сутички між прихильниками різних політсил, також є напади на журналістів.

Довідка. МВС Грузії зараз очолює Вахтанг Гомелаурі, який в минулому кілька років працював шефом особистої служби безпеки проросійського олігарха, засновника й почесного лідера правлячої нині партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.