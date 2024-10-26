У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів
Під час парламентських виборів у Грузії на одній з дільниць зафіксували масове вкидання бюлетенів. Виборчу дільницю закрили, а результати голосування на ній анулювали
Про це повідомляє "Грузія онлайн".
На виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі анулювали результати голосування після того, як там було зафіксовано факт масового вкидання бюлетенів, - заявила речниця Центральної виборчої комісії (ЦВК) Натія Йоселіані.
"Окружна виборча комісія Марнеулі виїхала на місце та вивчила факт. На місці процес було зупинено. Окружна виборча комісія негайно скликала засідання, і дані вказаної дільниці були визнані недійсними", - сказала вона.
Процес голосування було зупинено після вкидання. Наразі ділянка закрита.
У мережі з'явилося відео інциденту, на якому видно, як чоловік вкидає до урни для голосування пачку бюлетенів. ЗМІ помітили, що чоловік мав бейдж, якими користуються спостерігачі з різних партій. Йоселіані додала, що їм невідомо, хто це був.
Припускають, що це міг бути заступник голови Марнеулі.
На дільниці сталася сутичка, в результаті якої жінку, яка зняла інцидент на відео, засновницю платформи "Європейська орбіта Грузії" Ніно Ломджарію, побили.
Обидва факти розслідує МВС Грузії. Слідство розпочато за статтями про фальсифікацію виборів та насильство.
- У суботу, 26 жовтня, в Грузії стартували парламентські вибори. Вони обіцяють стати найнапруженішими за останні роки. Станом на 15:00 явка становить 41,62%.
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