У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів

Про це повідомляє "Грузія онлайн".

На виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі анулювали результати голосування після того, як там було зафіксовано факт масового вкидання бюлетенів, - заявила речниця Центральної виборчої комісії (ЦВК) Натія Йоселіані.

"Окружна виборча комісія Марнеулі виїхала на місце та вивчила факт. На місці процес було зупинено. Окружна виборча комісія негайно скликала засідання, і дані вказаної дільниці були визнані недійсними", - сказала вона.

Процес голосування було зупинено після вкидання. Наразі ділянка закрита.

У мережі з'явилося відео інциденту, на якому видно, як чоловік вкидає до урни для голосування пачку бюлетенів. ЗМІ помітили, що чоловік мав бейдж, якими користуються спостерігачі з різних партій. Йоселіані додала, що їм невідомо, хто це був.

Припускають, що це міг бути заступник голови Марнеулі.

На дільниці сталася сутичка, в результаті якої жінку, яка зняла інцидент на відео, засновницю платформи "Європейська орбіта Грузії" Ніно Ломджарію, побили.

Обидва факти розслідує МВС Грузії. Слідство розпочато за статтями про фальсифікацію виборів та насильство.