Грузинський уряд за 2 дні до парламентських виборів додав ЦВК до списку стратегічних обʼєктів

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Відповідну постанову №361 підписав грузинській премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе. Згідно з документом, до обʼєктів стратегічного або особливого значення потрапили зокрема ЦВК, Патріархія, будівлі органів державного управління.

За блокування чи захоплення будівель стратегічного чи особливого значення, що перешкоджало чи могло б перешкодити нормальній роботі обʼєкта, кримінальний кодекс Грузії передбачає до двох років за ґратами. Якщо така дія вчинена групою - загрожує від 2 до 4 років вʼязниці.

Водночас захоплення чи блокування таких будівель із терористичною метою карається увʼязненням від 10 до 15 років.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася, що такі дії уряду є спробою створення напруженої ситуації.

"Це говорить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, поставити в напружену ситуацію. Ніхто не збирається робити переворот. Будівля ЦВК повинна бути там, де вона є, комісія повинна опублікувати реальні результати виборів", - додала вона.