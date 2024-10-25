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Головна Світ Грузинський уряд за 2 дні до парламентських виборів додав ЦВК до списку стратегічних обʼєктів

Грузинський уряд за 2 дні до парламентських виборів додав ЦВК до списку стратегічних обʼєктів

Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
15:38
Світ грузія

Уряд Грузії за два дні до парламентських виборів схвалив постанову, яка додає до переліку стратегічних обʼєктів будівлі Центральної виборчої комісії, суди, адміністрації уряду, Патріархію та інші державні й приватні установи. За блокування таких обʼєктів загрожує увʼязнення

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Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Відповідну постанову №361 підписав грузинській премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе. Згідно з документом, до обʼєктів стратегічного або особливого значення потрапили зокрема ЦВК, Патріархія, будівлі органів державного управління.

За блокування чи захоплення будівель стратегічного чи особливого значення, що перешкоджало чи могло б перешкодити нормальній роботі обʼєкта, кримінальний кодекс Грузії передбачає до двох років за ґратами. Якщо така дія вчинена групою - загрожує від 2 до 4 років вʼязниці.

Водночас захоплення чи блокування таких будівель із терористичною метою карається увʼязненням від 10 до 15 років.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася, що такі дії уряду є спробою створення напруженої ситуації.

"Це говорить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, поставити в напружену ситуацію. Ніхто не збирається робити переворот. Будівля ЦВК повинна бути там, де вона є, комісія повинна опублікувати реальні результати виборів", - додала вона.

  • 16 жовтня повідомлялось, що, за інформацією служби держбезпеки Грузії, невстановлені політичні групи готуються розповсюдити фальшиві відео- та аудіозаписи представників уряду, аби спровокувати заворушення перед парламентськими виборами.
Теги:
Новини
вибори
Грузія
ЦВК
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