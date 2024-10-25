Грузинський уряд за 2 дні до парламентських виборів додав ЦВК до списку стратегічних обʼєктів
Уряд Грузії за два дні до парламентських виборів схвалив постанову, яка додає до переліку стратегічних обʼєктів будівлі Центральної виборчої комісії, суди, адміністрації уряду, Патріархію та інші державні й приватні установи. За блокування таких обʼєктів загрожує увʼязнення
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Відповідну постанову №361 підписав грузинській премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе. Згідно з документом, до обʼєктів стратегічного або особливого значення потрапили зокрема ЦВК, Патріархія, будівлі органів державного управління.
За блокування чи захоплення будівель стратегічного чи особливого значення, що перешкоджало чи могло б перешкодити нормальній роботі обʼєкта, кримінальний кодекс Грузії передбачає до двох років за ґратами. Якщо така дія вчинена групою - загрожує від 2 до 4 років вʼязниці.
Водночас захоплення чи блокування таких будівель із терористичною метою карається увʼязненням від 10 до 15 років.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася, що такі дії уряду є спробою створення напруженої ситуації.
"Це говорить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, поставити в напружену ситуацію. Ніхто не збирається робити переворот. Будівля ЦВК повинна бути там, де вона є, комісія повинна опублікувати реальні результати виборів", - додала вона.
- 16 жовтня повідомлялось, що, за інформацією служби держбезпеки Грузії, невстановлені політичні групи готуються розповсюдити фальшиві відео- та аудіозаписи представників уряду, аби спровокувати заворушення перед парламентськими виборами.
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