Грузинські спецслужби повідомили про підготовку провокацій перед виборами до парламенту

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними грузинських спецслужб, такі записи були створені за допомогою штучного інтелекту й інших передових технологій, а їхня мета: "спровокувати конфронтацію між гілками влади і погіршити її відносини з православною церквою і західними партнерами".

Водночас грузинська служба державної безпеки попередила: особи, які стоять за цим планом, прагнуть оприлюднити фейкові записи як витік інформації служби з метою дискредитувати її.

"Ця провокація покликана розпалити протест і дестабілізувати ситуацію в країні для досягнення політичних цілей", - заявили правоохоронці, наголосивши, що застосують юридичні дії за необхідності.

Раніше спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про "втручання" країн Заходу в парламентські вибори його держави.





