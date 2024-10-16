Грузинські спецслужби повідомили про підготовку провокацій перед виборами до парламенту
За інформацією служби держбезпеки Грузії, невстановлені політичні групи готуються розповсюдити фальшиві відео- та аудіозаписи представників уряду, аби спровокувати заворушення перед парламентськими виборами
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними грузинських спецслужб, такі записи були створені за допомогою штучного інтелекту й інших передових технологій, а їхня мета: "спровокувати конфронтацію між гілками влади і погіршити її відносини з православною церквою і західними партнерами".
Водночас грузинська служба державної безпеки попередила: особи, які стоять за цим планом, прагнуть оприлюднити фейкові записи як витік інформації служби з метою дискредитувати її.
"Ця провокація покликана розпалити протест і дестабілізувати ситуацію в країні для досягнення політичних цілей", - заявили правоохоронці, наголосивши, що застосують юридичні дії за необхідності.
Раніше спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про "втручання" країн Заходу в парламентські вибори його держави.
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