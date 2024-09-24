Спікер парламенту Грузії Папуашвілі звинуватив Захід у "втручанні" в парламентські вибори

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Чим більш очевидною стає безпорадність опозиції, тим частіше і гостріше втручання ззовні у виборчий процес... Інтенсивність заяв і дій іноземців і обраний ними час створюють тверде відчуття, що метою цієї пропаганди ззовні є створення порядку денного для опозиції, що, власне, і відбувається", - заявив Папуашвілі.

Водночас він звинуватив політиків ЄС і США у втручанні в парламентські вибори Грузії.

"Не проходить і дня без заяви, інтерв'ю, телевізійного включення, статті або візиту з-за кордону, безпосередньо пов'язаних з парламентськими виборами і порядком денним опозиції, а потім ця інформація транслюється в опозиційних ЗМІ. В результаті грузинські ЗМІ в передвиборчий період зайняті тиражуванням думок, що надходять ззовні, що робить виборче середовище нерівним і негативно впливає на його демократичність і справедливість", - вважає Папуашвілі.

Також спікер парламенту додав, що "втручання у внутрішню політику" Грузії суперечить "демократичним цінностям і принципу поваги до державного суверенітету".