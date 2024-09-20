ЄС може скасувати безвіз із Грузією, якщо влада продовжить авторитарний курс

Про це пише Politico.

Представник Європейської комісії запевнив, якщо грузинська влада продовжить свої авторитарні дії, у ЄС обговорюють "всі варіанти" реакції, зокрема "потенційне тимчасове призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації. Оцінка, звичайно, відбудеться у випадку подій, що становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії", - сказав він.

У матеріалі нагадують, громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС у Шенгенській зоні до шести місяців на рік без візи, згідно з угодою 2017 року.