ЄС може скасувати безвіз із Грузією, якщо влада продовжить авторитарний курс
У Європейському Союзі заявили про готовність призупинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо правляча партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії"
Про це пише Politico.
Представник Європейської комісії запевнив, якщо грузинська влада продовжить свої авторитарні дії, у ЄС обговорюють "всі варіанти" реакції, зокрема "потенційне тимчасове призупиненням схеми лібералізації візового режиму".
"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації. Оцінка, звичайно, відбудеться у випадку подій, що становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії", - сказав він.
У матеріалі нагадують, громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС у Шенгенській зоні до шести місяців на рік без візи, згідно з угодою 2017 року.
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