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Премʼєр Грузії Кобахідзе оголосив про наближення "критичної точки" у відносинах зі США

Дар'я Куркіна
18 вересня, 2024 середа
13:40
Світ

Грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що влада "суттєво перегляне" позиції стосовно відносин зі Сполученими Штатами Америки, якщо Білий дім прийме рішення, подібне до раніше запроваджених санкцій

Зміст

Про це він повідомив на зустрічі з послом США в Грузії Робін Данніган у вівторок, повідомляє News Georgia.

За словами Кобахідзе, Штати наблизилися до "критичної точки" у відносинах з Грузією, коли наклали санкції проти грузинських представників 16 вересня.

"Ухваливши таке рішення, американська сторона наблизилася до критичної точки. У разі ухвалення ще одного подібного рішення це може спричинити суттєвий перегляд позиції Грузії в грузинсько-американських відносинах", – заявив премʼєр.

За словами глави уряду Грузії, санкції США "розраховані на збільшення шансів опозиції перед виборами", однак вони є "контрпродуктивними" та "не налякають" владу його держави.

  • 16 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти представників міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської організації "Альт-Інфо", які порушували права людей під час мирних протестів у країні.
Теги:
Грузія
політика
США
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