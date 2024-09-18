Премʼєр Грузії Кобахідзе оголосив про наближення "критичної точки" у відносинах зі США

Про це він повідомив на зустрічі з послом США в Грузії Робін Данніган у вівторок, повідомляє News Georgia.

За словами Кобахідзе, Штати наблизилися до "критичної точки" у відносинах з Грузією, коли наклали санкції проти грузинських представників 16 вересня.

"Ухваливши таке рішення, американська сторона наблизилася до критичної точки. У разі ухвалення ще одного подібного рішення це може спричинити суттєвий перегляд позиції Грузії в грузинсько-американських відносинах", – заявив премʼєр.

За словами глави уряду Грузії, санкції США "розраховані на збільшення шансів опозиції перед виборами", однак вони є "контрпродуктивними" та "не налякають" владу його держави.