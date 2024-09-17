США наклали санкції на представників МВС та проросійського руху у Грузії за порушення прав людини під час протестів
У понеділок, 16 вересня, міністерство фінансів США запровадило санкції проти представників міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської організації "Альт-Інфо", які порушували права людей під час мирних протестів у країні
Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.
Зокрема, нові санкції торкнулися директора департаменту з особливих доручень міністерства внутрішніх справ Грузії Звіада Харазішвілі та його заступника Мілері Лагазаурі. Також у списку опинилися лідери проросійської організації "Альт-Інфо" Зураб Махарадзе і Костянтин Моргошії.
"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій в Грузії та спробами ключових осіб використовувати насильство і залякування для досягнення своїх цілей", - заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки БредліСміт.
У мінфіні США зазначили, що санкції проти Харазішвілі і Лагазаурі ввели через жорстокі репресії проти мирних протестувальників, активістів, журналістів і політичних опонентів.
"Насильство, здійснене відділом спеціальних завдань, включало жорстокі побиття багатьох учасників ненасильницьких протестів проти нового закону про іноземний вплив, у тому числі громадян Грузії та опозиційних політиків. Харазішвілі добре відомий своїми каральними акціями проти політичних опонентів і особисто брав участь у фізичних і словесних образах протестувальників", - йдеться у заяві американського відомства.
Там також заявили, що контролювали напади на мітингарів під час протестів проти спірного закону про так званих іноагентів, який набув чинності в Грузії і спричинив масові протести.
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.
Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".
6 квітня повідомляли, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.
8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.
9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.
1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами й цінностями", - йшлося у заяві.
Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.
3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
15 липня президентка Зурабішвілі до конституційного суду подала позов із вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону про "іноагентів".
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