У Грузії відкликали законопроєкт про "іноагентів" після масових протестів

Про це мовиться у спільній заяві "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості на сайті грузинської керівної партії.

Стверджується, що між політрадою та парламентарями тривали дискусії щодо політичних процесів, пов'язаних із законом "Про прозорість зовнішнього впливу".

"Ми бачимо, що прийнятий законопроєкт викликав розбіжності в думках у суспільстві. Машина брехні змогла виставити рахунок у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. Законопроєкту наклеїли брехливий ярлик "російського права", а його прийняття в першому читанні в очах частини громадськості подали як відхід від європейського курсу", - зазначили в тексті.

Так, грузинська влада звинуватила "радикальні сили" у залученні молоді до "незаконної діяльності" та подякувала "героїчним правоохоронцям", які намагалися розігнати мирні акції протесту.

"Враховуючи все вищевикладене, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ми вирішили беззастережно відкликати підтриманий нами законопроєкт без застережень. Коли емоційний фон спаде, ми краще пояснимо суспільству, для чого був законопроєкт і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні. Для цього ми розпочнемо зустрічі з населенням і донесемо до широкої громадськості правду про кожну деталь справи", - резюмували в заяві.