У Грузії відкликали законопроєкт про "іноагентів" після масових протестів
Політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії
Про це мовиться у спільній заяві "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості на сайті грузинської керівної партії.
Стверджується, що між політрадою та парламентарями тривали дискусії щодо політичних процесів, пов'язаних із законом "Про прозорість зовнішнього впливу".
"Ми бачимо, що прийнятий законопроєкт викликав розбіжності в думках у суспільстві. Машина брехні змогла виставити рахунок у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. Законопроєкту наклеїли брехливий ярлик "російського права", а його прийняття в першому читанні в очах частини громадськості подали як відхід від європейського курсу", - зазначили в тексті.
Так, грузинська влада звинуватила "радикальні сили" у залученні молоді до "незаконної діяльності" та подякувала "героїчним правоохоронцям", які намагалися розігнати мирні акції протесту.
"Враховуючи все вищевикладене, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ми вирішили беззастережно відкликати підтриманий нами законопроєкт без застережень. Коли емоційний фон спаде, ми краще пояснимо суспільству, для чого був законопроєкт і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні. Для цього ми розпочнемо зустрічі з населенням і донесемо до широкої громадськості правду про кожну деталь справи", - резюмували в заяві.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
- Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
- А Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні
- 8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.
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