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У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів"

8 березня, 2023 середа
05:50
Світ Жозеп Боррель

Прийняття Грузією законопроєкту про "іноагентів" суперечить цінностям і стандартам Європейського Союзу, а остаточне його ухвалення може серйозно вплинути на відносини Грузії та ЄС

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Дипломатична служба ЄС.

Він вважає прийняття законопроєкту в першому читанні "дуже поганою подією для Грузії та її народу".

"Закон в його нинішньому вигляді ризикує надати стримуючий вплив на громадянське суспільство і ЗМІ з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їх роботи. Цей закон несумісний з цінностями і стандартами ЄС. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського Союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", - йдеться в заяві Борреля.

Чиновник закликав Грузію дотримуватися своїх зобов'язань щодо розвитку демократії, верховенства права та прав людини і нагадав про право людей на мирний протест.

  • 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Після цього громадяни країни вийшли на протести під парламент. Сталися сутички між демонстрантами та силовиками. Згодом правоохоронці розігнали учасників акції, які перебували перед будівлею парламенту, використовуючи водомет і сльозогінний газ. Деяких демонстрантів затримали. Проте мітингувальники продовжили протестувати за барикадами силовиків. А президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в екстреному повідомленні звернулась до учасників протестів і висловила їм свою підтримку. У США відреагували на такі події та наголосили, що можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

ЄС
Грузія
Європа
Жозеп Боррель
акції протестів
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