Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Дипломатична служба ЄС.

Він вважає прийняття законопроєкту в першому читанні "дуже поганою подією для Грузії та її народу".

"Закон в його нинішньому вигляді ризикує надати стримуючий вплив на громадянське суспільство і ЗМІ з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їх роботи. Цей закон несумісний з цінностями і стандартами ЄС. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського Союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", - йдеться в заяві Борреля.

Чиновник закликав Грузію дотримуватися своїх зобов'язань щодо розвитку демократії, верховенства права та прав людини і нагадав про право людей на мирний протест.