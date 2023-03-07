Про це повідомляє Interpressnews.

Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет.

Тим часом МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами".

Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу.

У самому парламенті невелика група опозиційних депутатів намагається пробитися до кабінету спікера, наполягаючи, що мають право вимагати негайної зустрічі з ним у зв’язку з тим, що відбувається під парламентом. Охорона не пропускає їх.

Нагадаємо, щойно парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.