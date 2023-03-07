У Грузії ухвалили законопроєкт про "іноагентів", протести біля парламенту почали розганяти спецпризначенці
Під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення скандальних проєктів почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ
Про це повідомляє Interpressnews.
Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет.
Тим часом МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами".
Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу.
У самому парламенті невелика група опозиційних депутатів намагається пробитися до кабінету спікера, наполягаючи, що мають право вимагати негайної зустрічі з ним у зв’язку з тим, що відбувається під парламентом. Охорона не пропускає їх.
Нагадаємо, щойно парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.
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