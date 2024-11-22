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Війна з Росією: хроніка
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"Відчуваємо, що наближається невідоме": Туск про ймовірність глобального конфлікту з Росією

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
21:24
Світ Дональд Туск

У п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що існує "серйозна і реальна" загроза глобальної війни після значної ескалації конфлікту в Україні цього тижня

Зміст

Про це інформує Politico.

За його словами, повномасштабне вторгнення Росії вступає у "вирішальну фазу", і його наслідки залишаються непередбачуваними.

"Ми всі це знаємо, ми відчуваємо, що наближається невідоме. Ніхто з нас не знає, чим закінчиться цей конфлікт, але ми знаємо, що зараз він набуває дуже драматичних вимірів", - наголосив він.

Зокрема, Туск висловив стурбованість у зв'язку з подіями останніх днів, підкресливши їхню потенційну загрозу для світового порядку.

"Події останніх кількох десятків годин показують, що ця загроза дійсно серйозна і реальна з точки зору глобального конфлікту", - зауважив Туск.

Заява Туска пролунала після того, як президент Росії Володимир Путін підтвердив застосування нової гіперзвукової ракети по Україні у відповідь на використання українською армією нової зброї від США та Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський розцінив дії Росії як ознаку страху перед можливостями української армії.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Дональд Туск
Війна з Росією
Світ про Україну
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