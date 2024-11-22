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Винесення вироку Трампу у справі про підкуп порноакторки відклали на невизначений термін

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
20:56
Світ Дональд Трамп

Винесення вироку новообраному президенту США Дональду Трампу, засудженому у травні за 34 пунктами звинувачення у шахрайстві, відкладено на невизначений термін

Зміст

Про це інформує BBC.

Суддя Хуан Мерчан ухвалив це рішення після того, як адвокати Трампа подали клопотання про скасування обвинувального вироку, посилаючись на президентський імунітет та потенційну перешкоду виконанню обов'язків президента.

Окружний прокурор Мангеттена висловився проти скасування вироку, але запропонував відкласти винесення вироку до закінчення другого президентського терміну Трампа.

Суддя Мерчан призначив терміни для подання аргументів обома сторонами: адвокати Трампа мають подати свої документи до 2 грудня, а прокурори – до 9 грудня. Він зазначив, що не розглядатиме жодних додаткових зауважень після цих термінів.

У травні цього року Трамп був визнаний винним у фальсифікації ділової документації, пов'язаній з виплатою грошей його особистому адвокату для замовчування інформації про можливі сексуальні стосунки з порноакторкою Стормі Деніелс.

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • Трамп став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • 3 липня винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу за його засудженням у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році, було відкладено до 18 вересня, а згодом - до 26 листопада.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
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