Винесення вироку Трампу у справі про підкуп порноакторки відклали на невизначений термін

Про це інформує BBC.

Суддя Хуан Мерчан ухвалив це рішення після того, як адвокати Трампа подали клопотання про скасування обвинувального вироку, посилаючись на президентський імунітет та потенційну перешкоду виконанню обов'язків президента.

Окружний прокурор Мангеттена висловився проти скасування вироку, але запропонував відкласти винесення вироку до закінчення другого президентського терміну Трампа.

Суддя Мерчан призначив терміни для подання аргументів обома сторонами: адвокати Трампа мають подати свої документи до 2 грудня, а прокурори – до 9 грудня. Він зазначив, що не розглядатиме жодних додаткових зауважень після цих термінів.

У травні цього року Трамп був визнаний винним у фальсифікації ділової документації, пов'язаній з виплатою грошей його особистому адвокату для замовчування інформації про можливі сексуальні стосунки з порноакторкою Стормі Деніелс.