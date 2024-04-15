Вперше в історії США експрезидент став фігурантом кримінальної справи: Трампа судитимуть за звинуваченнями у приховуванні виплат порнозірці
15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом, якого звинувачують у фальсифікації ділової документації щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зазначається, що цей судовий процес у Нью-Йорку над Трампом є першим, коли екслідер США постає перед кримінальними звинуваченнями та загрозою ув'язнення, якщо його визнають винним.
Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах в листопаді займе місце підсудного під час судового розгляду, який може тривати чотири дні на тиждень протягом наступних півтора місяця.
Він може виступити на власний захист, залежно від того, який підхід оберуть він та його адвокати у відповідь на докази, представлені прокурором.
Довідка. Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт з експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року. За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи. У березні 2023 року присяжні в суді Нью-Йорка висунули обвинувачення Трампу у справі про його причетність до підкупу порноактриси.
- У вівторок, 26 березня, суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання.
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