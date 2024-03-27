Суд у Нью-Йорку заборонив Трампу публічно говорити про учасників процесу у справі щодо підкупу порнозірки

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що суддя Хуан Мерчан ухвалив відповідну постанову наступного дня після того, як у понеділок, 25 березня, призначив початок судового процесу на 15 квітня, відхиливши вимогу захисту відкласти його до літа.

"З огляду на те, що ми наближаємося до судового розгляду, безсумнівно, очікуваний ризик заподіяння шкоди нині має першорядне значення", - сказав суддя.

Як пише АР, постанова про мовчання забороняє Трампу робити самому або через інших осіб публічні заяви про потенційних свідків і присяжних засідателів у процесі щодо підкупу порнозірки. Вона також забороняє будь-які висловлювання, спрямовані на переслідування персоналу суду, команди обвинувачення чи їхніх сімей.

Водночас заборона не поширюється на самого Мерчана та окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга. У разі її порушення Трампа можуть звинуватити в неповазі до суду, оштрафувати або навіть ув’язнити.



При цьому ключовий свідок у справі, колишній адвокат Трампа Майкл Коен сумнівається, що той виконуватиме наказ.

"Наскільки знаю Дональда, він спробує порушити заборону, найнявши людей зі свого оточення, які виконуватимуть його накази, незалежно від наслідків", - сказав він.

Довідка. Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт з експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року. За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи. У березні 2023 року присяжні у суді Нью-Йорка висунули обвинувачення Трампу у справі про його причетність до підкупу порноактриси