Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави

Про це повідомляє CNBC.

Постанова була винесена в той самий день, коли генеральному прокурору Нью-Йорка Летіції Джеймс було дозволено розпочати арешт нерухомості та банківських рахунків Трампа, щоб стягнути заставу в розмірі $464 млн, оскільки він не зміг отримати апеляційну заставу.

Тепер прокурору заборонено це зробити через наказ колегії з п’яти суддів апеляційної палати Верховного суду Мангеттена.

У дописі в соцмережі Трамп швидко заявив, що "внесе або заставу, або еквівалентні цінні папери, або готівку" на нову суму, встановлену апеляційним судом.

Адвокати Трампа заявили, що для нього було "неможливо" отримати апеляційну заставу в розмірі $464 млн, попри звернення до більш ніж 30 гарантійних компаній. Вони просили дозволити експрезиденту внести заставу в обсязі $100 млн, поки він подає апеляцію на рішення суду.

До того ж рішення апеляційного суду Нью-Йорка означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорка.