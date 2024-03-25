Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави
У понеділок, 25 березня, апеляційний суд Нью-Йорка призупинив на 10 днів розгляд справи про цивільне шахрайство проти експрезидента США Дональда Трампа і зменшив розмір застави з $464 млн до $175 млн
Про це повідомляє CNBC.
Постанова була винесена в той самий день, коли генеральному прокурору Нью-Йорка Летіції Джеймс було дозволено розпочати арешт нерухомості та банківських рахунків Трампа, щоб стягнути заставу в розмірі $464 млн, оскільки він не зміг отримати апеляційну заставу.
Тепер прокурору заборонено це зробити через наказ колегії з п’яти суддів апеляційної палати Верховного суду Мангеттена.
У дописі в соцмережі Трамп швидко заявив, що "внесе або заставу, або еквівалентні цінні папери, або готівку" на нову суму, встановлену апеляційним судом.
Адвокати Трампа заявили, що для нього було "неможливо" отримати апеляційну заставу в розмірі $464 млн, попри звернення до більш ніж 30 гарантійних компаній. Вони просили дозволити експрезиденту внести заставу в обсязі $100 млн, поки він подає апеляцію на рішення суду.
До того ж рішення апеляційного суду Нью-Йорка означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорка.
- Суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк.
- Через декілька днів адвокати Трампа подали апеляцію.
- Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до однієї з організацій, яку раніше визнали винною в обмані, з проханням допомогти покрити його заставу у справі про цивільне шахрайство у штаті Нью-Йорк.
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