Трамп оскаржує вирок суду про шахрайство, за яким він має сплатити $454 млн

Про це повідомляє "Голос Америки"

Як зазначено в повідомленні, Трамп оскаржує висновок судді Артура Енгорона про те, що він брехав про свої статки, коли розвивав імперію нерухомості, яка привела його до слави та президентства.

Юристи Трампа повідомили, що подали апеляцію, в понеділок, 26 лютого. Вони вимагають скасувати вердикт судді та штрафи, які загрожують знищити грошові резерви Трампа. Зокрема, адвокати просять апеляційний суд вирішити, чи "допустив суддя Енгорон помилки в застосуванні права та/або фактів" і чи виходив він "за межі" своєї юрисдикції.

Трамп назвав рішення судді Енгорона "втручанням у вибори" та "використанням зброї проти політичного опонента". Він поскаржився, що його покарали за те, що "створив ідеальну компанію, чудові гроші, чудові будівлі, чудове все". Під час судового процесу адвокати Трампа також звинуватили суддю у "відчутній і величезній" упередженості.

Якщо Трамп зазнає поразки в апеляційному суді, він може звернутись до вищого суду штату. У разі програшу Трамп муситиме відмовитися від значної частини своїх статків.