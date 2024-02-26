Трамп оскаржує вирок суду про шахрайство, за яким він має сплатити $454 млн
Дональд Трамп подав апеляцію на вирок у справі про шахрайство у Нью-Йорку. Згідно з рішенням суду він має сплатити $454 млн – штраф і відсотки
Про це повідомляє "Голос Америки"
Як зазначено в повідомленні, Трамп оскаржує висновок судді Артура Енгорона про те, що він брехав про свої статки, коли розвивав імперію нерухомості, яка привела його до слави та президентства.
Юристи Трампа повідомили, що подали апеляцію, в понеділок, 26 лютого. Вони вимагають скасувати вердикт судді та штрафи, які загрожують знищити грошові резерви Трампа. Зокрема, адвокати просять апеляційний суд вирішити, чи "допустив суддя Енгорон помилки в застосуванні права та/або фактів" і чи виходив він "за межі" своєї юрисдикції.
Трамп назвав рішення судді Енгорона "втручанням у вибори" та "використанням зброї проти політичного опонента". Він поскаржився, що його покарали за те, що "створив ідеальну компанію, чудові гроші, чудові будівлі, чудове все". Під час судового процесу адвокати Трампа також звинуватили суддю у "відчутній і величезній" упередженості.
Якщо Трамп зазнає поразки в апеляційному суді, він може звернутись до вищого суду штату. У разі програшу Трамп муситиме відмовитися від значної частини своїх статків.
- Суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк.
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