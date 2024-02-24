Штраф та відсотки: Трампа зобов'язали заплатити $454 млн у справі про шахрайство

Про це повідомляє Reuters

У публікації зазначається, що виплата включає штраф у розмірі 354,9 мільйона доларів, а також відсотки.

Суд також зобов'язав дорослих синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка, виплатити майже 4,7 мільйона доларів кожному, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга – 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Загальна сума виплат, яка була визначена в четвер, становить $464,6 млн. Понад 114 000 доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, в основному тільки для Дональда Трампа. Рішення щодо цього питання було оприлюднене у п'ятницю.

Генеральний прокурор Летиція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою завищення його статків і отримання кращих умов кредитування та страхування.

Reuters також зазначає, що Трампу заборонено протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічні заборони на керівні посади.

Справа про шахрайство Трампа

31 серпня, прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суд визнати Трампа шахраєм ще до слухань у суді.

26 вересня у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку.

У п'ятницю, 2 лютого, суд штату Нью-Йорк у справі про цивільне шахрайство на суму 370 мільйонів доларів проти експрезидента Трампа переніс ухвалення рішення на середину лютого.

16 лютого, суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство.