Суд визнав Трампа винним у шахрайстві
Суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс
По це повідомляє Reuters.
Рішення ухвалив суддя суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон.
У вересні 2022 року Джеймс позвалася до суду, звинувативши Трампа та його компанію Trump Organization у брехні впродовж 10 років щодо вартості активів і розмірів капіталу з метою отримати кращі умови банківських позик і страхування.
За даними генпрокурорки, Трамп завищив свої статки на $2,23 млрд, а за одним із показників – на $3,6 млрд.
До активів, вартість яких Трамп завищував, відносяться зокрема маєток Мар-а-Лаго у Флориді, пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.
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