Прокурор Нью-Йорка закликає визнати Трампа шахраєм ще до початку суду

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з заявою прокурора, з 2011 по 2021 рік Трамп надавав банкірам та страховим компаніям неправдиві дані про свої статки, перевищивши їх на 2,23 млрд доларів.

"Кумулятивний ефект цих численних шахрайських схем із збільшення активів містера Трампа, а отже, і його власного капіталу, приголомшливий, і є лише верхівкою набагато більшого айсберга обману", - сказала Джеймс.

Видання зазначає, що прокурор вимагає від суду визнати Трампа шахраєм ще до початку слухань. У разі доведення вини той буде змушений оплатити штраф розміром у 250 млн доларів.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Згодом колишній президент США погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон.

25 серпня Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, після чого його відпустили під заставу.