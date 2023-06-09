Трампу висунули звинувачення за сімома епізодами у справі про секретні документи
Федеральне велике журі висунуло ексрезиденту США Дональду Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів
Про це інформує BBC.
Зазначають, що звинувачення наразі не оприлюднені.
Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив про свою невинуватість і додав, що його зобов'язали з'явитися до Федерального суду в Маямі у вівторок, 13 червня. Там він буде заарештований і вислуховуватиме висунуті проти нього звинувачення.
"Я ніколи не думав, що таке може статися з колишнім президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп.
Згодом, за даними NBC News, Трамп опублікував у Truth Social відеозвернення, де назвав розслідування стосовно нього обманом. Також він знову відкинув звинувачення у свій бік.
"Я невинна людина. Я не зробив нічого поганого. І ми боротимемося із цим, як боролися упродовж семи років. Було б чудово, якби ми могли присвятити весь свій час тому, щоби зробити Америку знову великою", - сказав колишній президент США,
Адвокат Трампа Джим Трасті повідомив, що отримав деталі звинувачень у повістці. За його словами, вони містять у собі звинувачення у змові, неправдивих заявах, перешкоджанню правосуддю та незаконному зберіганні секретних документів відповідно до закону про шпигунство.
- Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
- Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
- 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
- 12 лютого експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.
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