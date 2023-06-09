Трампу висунули звинувачення за сімома епізодами у справі про секретні документи

Про це інформує BBC.

Зазначають, що звинувачення наразі не оприлюднені.

Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив про свою невинуватість і додав, що його зобов'язали з'явитися до Федерального суду в Маямі у вівторок, 13 червня. Там він буде заарештований і вислуховуватиме висунуті проти нього звинувачення.

"Я ніколи не думав, що таке може статися з колишнім президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп.

Згодом, за даними NBC News, Трамп опублікував у Truth Social відеозвернення, де назвав розслідування стосовно нього обманом. Також він знову відкинув звинувачення у свій бік.

"Я невинна людина. Я не зробив нічого поганого. І ми боротимемося із цим, як боролися упродовж семи років. Було б чудово, якби ми могли присвятити весь свій час тому, щоби зробити Америку знову великою", - сказав колишній президент США,

Адвокат Трампа Джим Трасті повідомив, що отримав деталі звинувачень у повістці. За його словами, вони містять у собі звинувачення у змові, неправдивих заявах, перешкоджанню правосуддю та незаконному зберіганні секретних документів відповідно до закону про шпигунство.