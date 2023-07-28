Про це інформує Reuters.

Зазначають, що нові звинувачення пов'язані зі спробами Трампа видалити відео з камер спостереження у своїй резиденції Мар-а-Лаго улітку 2022 року. Там зберігалися секретні документи. Таким чином Сміт збільшив загальну кількість звинувачень проти експрезидента США до 40.

Також прокурор звинуватив 56-річного робітника з техобслуговування резиденції Карлоса де Олівейрі у допомозі Трампу в приховуванні документів. Так чоловік сказав іншому працівнику резиденції, що "бос хотів", щоб відео з камер безпеки у домі були видалені. Це сталося після того, як міністерство юстиції США викликало їх до суду.

Крім того, де Олівейру звинуватили у брехні ФБР під час добровільної бесіди. Тоді він ствердив, що нібито не був причетний до переміщення ящиків із секретними документами в Мар-а-Лаго.

"Ніколи нічого не бачив", - сказав де Олівейра агентам ФБР, згідно з обвинуваченням.

CNN додає, що Трампа також звинуватили в зберігання надсекретного документа про плани нападу на Іран. Його він обговорював з біографами під час записаної зустрічі у своєму гольф-клубі Бедмінстер в Нью-Джерсі в липні 2021 року. Зазначають, що документ був "презентацією військової діяльності в іноземній країні".

Секретні документи Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

13 червня Трамп прибув до будівлі федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами