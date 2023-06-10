Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст обвинувального акта.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі ж експрезиденту теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення.

В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

"Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації", – йдеться там.

Акт також детально описує хронологію переміщення секретних документів із Білого дому після завершення терміну президентських повноважень Трампа на основі свідчень, фотодоказів і текстових повідомлень.

В одному з епізодів, до прикладу, згадується, як працівники експрезидента тимчасово перенесли шухляди з документами у душову кабіну, тому що в кімнаті, де вони перебували до того, не було достатньо місця.

В іншому секретні документи з розвідінформацію обмеженого доступу випадково випали на підлогу, причому їх могли побачити й працівники резиденції Трампа, що не мали відповідного рівня допуску.

Також наводиться приклад, коли експрезидент США вирішив показати журналісту, якому давав інтерв’ю, документ із планом нападу на іншу країну. При цьому, підкреслюється в обвинувальному акті, Трамп неодноразово підкреслював, що не порушує законодавства, пов'язаного з поводженням із секретною інформацією.

Секретні документи Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів.