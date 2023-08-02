Про це інформують CNN, Bloomberg та Reuters.

1 серпня Федеральний суд США висунув обвинувальний акт проти Трампа.

За словами спеціального прокурора Джона Сміта, ексочільник Штатів може отримати 20 років ув’язнення, але, імовірно, йому дадуть менший термін, адже 45 президент не мав попередніх судимостей.

"Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, він був сфабрикований брехнею. Брехня підсудного", - сказав прокурор Сміт.

Трамп повинен прибути до суду 3 серпня.

У звинуваченні йдеться, що Трамп нібито залучив до свого плану анулювати результати президентських виборів кілька спільників, які мали допомогти йому шляхом розповсюдження брехні про голосування, тиску на віцепрезидента Майка Пенса та заважання затвердженню перемоги Джо Байдена.

Загалом суддя висунув йому звинувачення за чотирма статтями: змова проти прав громадян, для обману Сполучених Штатів, змова та спроба для заважання офіційному розслідуванню.

За даними ЗМІ, ця справа проти Трампа є найбільшою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов’язкам, коли він намагався залишитися в Білому домі після поразки на виборах 2020 року, що могло підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади.

У Трампа виявили секретні документи

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт виснув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.