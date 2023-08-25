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Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, його відпустили під заставу

25 серпня, 2023 п'ятниця
05:41
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп прибув до в’язниці в Атланті, щоб здатися у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія. Політик пробув у камері 20 хвилин

Про це повідомляє CNN.

Так, він прибув до в’язниці округу Фултон в Атланті зі свого гольф-клубу в Нью-Джерсі, щоб здатися. Трампу висунули понад десяток обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії 2020 року.

Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин, йдеться у повідомленні. Там експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу, на яку він погодився раніше.

Трамп

Фото: скріншот

Трамп також зобов'язався не використовувати соціальні мережі для нападок на обвинувачених та свідків у справі.

Шериф округу Фултон Пет Лабат заявив, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання у вибори в Джорджії пройдуть такий самий процес, що й будь-який інший обвинувачений у кримінальних справах в окрузі.

Сам колишній американський президент у коментарі журналістам заявив: "Я не зробив нічого поганого". Він назвав кримінальну справу проти нього "пародією на правосуддя": "Ми маємо повне право оскаржити вибори, які ми вважаємо нечесними".

Трамп також звернувся до інших кримінальних справ, які розглядаються проти нього, сказавши: "Це один випадок, але у вас є ще три. Це втручання у вибори".

Далі кортеж Дональд Трампа попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Згодом колишній президент США погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон.

Кримінал
Дональд Трамп
вибори у США
США
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