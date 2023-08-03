Трамп заявив, що за усіма звинуваченнями може отримати 561 рік ув'язнення

Про це пише The Hill.

"Корумпований Мін'юст знову незаконно висунув звинувачення проти вашого покірного слуги. За наявною інформацією, мені загрожує 561 рік в'язниці внаслідок оголошеного лівими полювання на відьом. Це шість життів", - написав Трамп в електронному листі донорам своєї передвиборчої кампанії.

У США підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув'язнення за всіма пунктами обвинувачення, зазначає The Hill, а терміни з різних злочинів можуть відбуватися паралельно, обмежуючи загальний час, який засуджений проводить у в'язниці.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт виснув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.